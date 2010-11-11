”Регіонал” Кожара задоволений, що Європарламент відклав резолюцію по Україні

Київ. 11 листопада. УНІАН. Заступник голови Партії регіонів з питань міжнародної політики, народний депутат Леонід КОЖАРА привітав рішення Європейського парламенту перенести голосування по резолюції щодо ситуації в Україні на період після саміту Україна – ЄС. Про це повідомили УНІАН в прес-службі Партії регіонів.

Л.КОЖАРА назвав позитивним те, що Європейський парламент послідовно відхиляє спроби приурочити прийняття резолюції чи то до місцевих виборів, чи то до саміту Україна – ЄС. «Адже більшість членів Європарламенту добре розуміє, наскільки активно ті чи інші документи використовуються як інструмент у внутрішньополітичній боротьбі в Україні, і не бажає відігравати роль подібного інструмента», – наголосив він.

Він підкреслив, що Партія регіонів виступає категорично проти перенесення внутрішньоукраїнських політичних дебатів у стіни поважних європейських інституцій. «У цьому контексті ми сподіваємось, що і Європейська народна партія, яка виступає останнім часом ініціатором подібних резолюцій, зрозуміє марність спроб нав’язати всьому Європейському парламенту позицію лише однієї української політичної сили», – додав він.

Л.КОЖАРА наголосив, що Партія регіонів виступає за конструктивну взаємодію з опозицією в Україні. Насамперед, у питаннях європейської інтеграції. «Ми щиро налаштовані на успіх саміту Україна – ЄС, який має стати проривом у реалізації політики європейської інтеграції України. І ми готові до якнайтіснішого співробітництва з усіма партіями Європейського парламенту задля реалізації наших євроінтеграційних цілей та прагнень», – додав він.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні Європейського парламенту 10 листопада ухвалення критичної резолюції щодо України, заплановане на 11 листопада, було перенесене на період з 22 по 25 листопада. Після перенесення голосування за Резолюцію Європарламенту щодо місцевих виборів в Україні 31 жовтня 2010 року, депутати фракції Європейській народній партії звинуватили групу прогресивного альянсу соціалістів та демократів у Європарламенті в тому, що вони відтягують прийняття незалежної оцінки ситуації в Україні. Вони наголосили на тому, що традиційно перед самітами ЄС з керівництвами інших країн Європейський парламент чітко окреслює свої позиції щодо двосторонніх відносин. Група ЄНП - найбільша політична група в Європарламенті. Вона налічує 265 представників.