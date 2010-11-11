Невитрачені гроші ЄС підуть на енергоефективеість

Брюссель. 11 листопада. УНІАН. Європейський парламент на своєму сьогоднішньому засіданні прийняв рішення витратити невитрачені в 2010 році 146 млн. євро на фінансування проектів з енергозбереження та енергоефективності.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, за відповідне рішення проголосували 582 депутати, проти – 27, утрималися – 7.

Відповідно до доповіді Катлін Ван БРЕМПТ (група соціалістів і демократів, Бельгія), зміни вносяться до Європейського плану відновлення енергетики

Передбачається, що гроші через спеціальний фонд можуть бути направлені на оновлення приватних і громадських будівель для підвищення їх енергетичної ефективності або переходу на споживання енергетики з поновлюваних джерел енергії, будівництво теплових і енергогенеруючих установок, які працюють на поновлюваних енергетичних ресурсах, а також інфраструктури до них, на розвиток місцевої інфраструктури, включаючи енергоефективніше вуличне освітлення.

При цьому, згідно з пропозицією депутатів, гроші мають бути направлені, насамперед, на допомогу регіональним і місцевим органам влади, при цьому вся сума має бути витрачена до 31 березня 2014 року.

Гроші з фонду можуть надаватися у вигляді кредитів, гарантій та інших фінансових продуктів. До 15% фонду можуть бути витрачені на надання технічної допомоги.

Депутати також висловилися за дотримання географічного балансу при розподілі коштів.

Передбачається, що до кінця цього року рішення буде схвалене Радою ЄС, після чого зможе набути чинності.