Великобританія допоможе Україні у сфері безпеки

Київ. 11 листопада. УНІАН. Британська сторона підтвердила готовність й надалі надавати сприяння Україні у реформуванні сектору безпеки та оборони. Йдеться в першу чергу про підготовку кадрів для Міністерства оборони та ЗС України, зокрема в рамках програми двостороннього співробітництва в оборонній галузі на 2010-2011 роки, підписаній у Києві в червні 2010 року.

Як повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України, про це було заявлено на зустрічі посла України у Великій Британії Володимира ХАНДОГІЯ з державним міністром з питань стратегії міжнародної безпеки Великобританії Джеральдом ХОВАРТОМ. Зустріч відбулася 10 листопада 2010 року у Лондоні.

Сторони відзначили позитивну динаміку двосторонніх українсько-британських відносин в галузі безпеки та оборони протягом 2009-2010 років, а також плідне співробітництво в рамках міжнародних організацій, особливо в рамках операції ВМС ЄС з протидії піратству ”Аталанта” та Багатонаціональної вертолітної ініціативи.

Дипломати погодились сприяти взаємному інформуванню щодо реалізації Україною пріоритетних завдань на шляху європейської інтеграції та практичного співробітництва з НАТО у сферах, що становлять спільний інтерес. Відзначено особливу важливість обмінюватися поглядами у контексті забезпечення енергетичної безпеки в Європі та стабільності постачання енергоносіїв до країн Європейського Союзу.