Депутат Коваль просить роз`яснень у ”народників” через заяву по Україні

Брюссель. 12 листопада. УНІАН. Депутат Європарламенту Павел КОВАЛЬ (група консерваторів та реформістів, Польща) просить депутатів від групи народних партій Елмара БРОКА та Михаля ГАЛЕРА (обидва – Німеччина) пояснити свою заяву, в якій вони фактично обвинуватили П.КОВАЛЯ у затримці підготовки доповіді про результати виборів в Україні, що стало підставою для чергового перенесення голосування за проект резолюції по Україні в Європарламенті.

Про це йдеться у заяві П.КОВАЛЯ, переданій УНІАН.

“По-перше, необхідно підкреслити, що резолюція стосується не лише місцевих виборів в Україні, але, скоріше, відносин ЄС-Україна. По-друге, слова німецьких депутатів, які заявили, що вибори відбулися вже 2 тижні тому не відповідають факту, що вибори були проведені 31 жовтня”, - зазначається у заяві П.КОВАЛЯ.

Депутат Європарламенту звертає увагу на те, що разом зі своїм колегою Яном КОЗЛОВСЬКІ (група народних партій, Польща) він спостерігав за місцевими виборами в Україні з 30 жовтня по 2 листопада. Одразу після цього, з 3 по 5 листопада, брав участь у засіданні Комітету парламентської співпраці Україна-ЄС в Києві.

П.КОВАЛЬ звертає увагу на те, що весь минулий тиждень він мав багато зустрічей з українськими політиками, журналістами та представниками неурядових громадських організацій, які також слугували базою для написання доповіді.

За словами депутата, підготовка документу розпочалася 8 листопада, а 10-го листопада 15-сторінковий текст було направлено на погодження Я.КОЗЛОВСЬКІ.

11 листопада погоджену доповідь було надіслано Президенту Європарламенту Єжи БУЗЕКУ, Верховному представнику ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін ЕШТОН, комісару ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефану ФЮЛЕ, а також членам делегації Європарламенту по зв’язках з Україною.

“Я би хотів підкреслити, що було б мудрим завжди подавати чесну та акуратну інформацію для майбутньої плідної співпраці. Саме тому я просив би панів БРОКА та ГАЛЕРА пояснити їх заяву”, - наголосив П.КОВАЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада Е.БРОК та М.ГАЛЕР розповсюдили заяву, якою вимагали від фракції соціалістів перестати заважати Європарламенту виступити на підтримку демократії в Україні.

Вони також розкритикували П.КОВАЛЯ, який так і не подав свою доповідь щодо виборів. «Після виборів пройшло вже майже два тижні, ця доповідь вже давно запізніла. Така затримка підриває демократичний авторитет Європейського парламенту», - наголосили Е.БРОК та М.ГАЛЕР.

10 листопада Європарламент вдруге відклав голосування по проекту резолюції, оскільки голова групи спостерігачів від Європарламенту на місцевих виборах в Україні П.КОВАЛЬ не підготував доповідь за підсумками спостережень.

Соціалісти пояснюють своє рішення необхідністю з’ясувати всі факти.

14 жовтня цього року група Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів Європарламенту підписала меморандум про співпрацю з Партією регіонів.

Європейська народна партія має в Україні три “систерські” партії: “Батьківщина”, “Наша Україна” та “Народний рух”.