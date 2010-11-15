Франція подарувала МВС Україні одяг

Київ. 15 листопада. УНІАН. Франція передала підрозділам Внутрішніх військ МВС України, які здійснюють охорону іноземних дипломатичних представництв і консульств, 6 тисяч комплектів форми та 70 комплектів взуття.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Внутрішніх військ МВС України, відповідну процедуру з цього приводу сьогодні здійснив посол Франції в Україні Жак ФОР під час зустрічі з командувачем українських ВВ генерал-лейтенантом Сергієм ЯРОВИМ.

Як зазначили у прес-службі, ця місія проводиться в рамках взаємодії з національною жандармерією Франції та органів внутрішніх справ України.

Водночас під час робочої зустрічі командування ВВ з французьким дипломатом було обговорено перспективи подальшої співпраці. ”Командувач внутрішніх військ МВС України С.ЯРОВИЙ висловив подяку за розуміння та готовність обміну досвідом і надання практичної допомоги”, - зазначили у прес-службі ВВ.