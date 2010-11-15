Грищенко поїде до Лісабону

Брюссель. 15 листопада. УНІАН. Україну на засіданні країн-контрибуторів операції НАТО в Афганістані в рамках Лісабонського самміту Альянсу представлятиме міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це українським журналістам у Брюсселі повідомив Посол України в Бельгії та Люксембурзі, а також при НАТО Ігор ДОЛГОВ.

«За інформацією, яку ми маємо, Україну представлятиме міністр закордонних справ К.ГРИЩЕНКО», - сказав посол.

І.ДОЛГОВ зазначив, що відповідне рішення ухвалив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Відповідаючи на запитання, чому наша держава буде представлена на засіданні на рівні міністра, а не на рівні Президента, посол зазначив, що Україна, в першу чергу, була б зацікавлена в обговоренні питань, що стосуються подальшої співпраці з НАТО в рамках засідання комісії «Україна-НАТО», однак таке засідання не заплановане.

«Крім того, очевидно, Президент керувався також своїми графіками і планами, які я не уповноважений коментувати», - сказав І.ДОЛГОВ.

Як повідомляв УНІАН, 19-20 листопада в Лісабоні відбудеться самміт НАТО.