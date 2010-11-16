Європейська Рада обговорить енергетичну стратегію ЄС

Брюссель. 16 листопада. УНІАН. Європейська Рада на своєму засіданні 16-17 грудня обговорить запропоновану Єврокомісією нову енергетичну стратегію.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив сьогодні Президент Європейської Ради Герман Ван РОМПЕЙ на брифінгу, організованому Європейським політичним центром.

«Комісар (з питань енергетики – УНІАН) Гюнтер ЕТТІНГЕР представить стратегію, і ми, очевидно, над нею працюватимемо», - сказав Президент Європейської Ради.

Він відзначив, що Європі необхідно концентруватися на питаннях енергетичної безпеки, солідарності, об`єднання інфраструктури, а також на відносинах з Росією й Україною в контексті безпеки постачання енергоносіїв.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада Єврокомісія представила нову енергетичну стратегію до 2020 року.

Єврокомісія, зокрема, визначила 5 пріоритетів: енергозбереження, інтеграція інфраструктури європейського ринку, визначення єдиної зовнішньої енергетичної політики, розвиток технологій і захист прав споживачів.

На їх базі Єврокомісія планує запропонувати нові законодавчі ініціативи впродовж найближчих 18 місяців.