ВР підтримала повернення грошй РосУкрЕнерго
Законопроект опозиції відхилено
Київ. 17 листопада. УНІАН. Верховна Рада України відмовилася ухвалити запропонований опозицією законопроект щодо забезпечення енергетичної безпеки України.
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту, внесеного народним депутатом від ”БЮТ-Батьківщини” Сергієм СОБОЛЄВИМ, проголосували лише 138 народних депутатів з 418 зареєстрованих в сесійній залі.
”За” проголосували 104 депутати від ”БЮТ-Батьківщини”, 32 від НУ-НС та 2 позафракційні, фракції ПР, КПУ та Блоку Литвина не дали жодного голосу.
Проектом передбачалося заборонити використання бюджетних коштів, а також коштів, отриманих від міжнародних фінансових організацій, для виконання зобов’язань держави, що випливають з рішень Арбітражного інституту Стокгольмської Торгової палати у справі НАК «Нафтогаз України» проти РосУкрЕнерго.
Пропонувалося також заборонити передачу природного газу, придбаного для використання споживачами, для виконання зобов’язань держави, що випливають із рішень Арбітражного інституту Стокгольмської Торгової палати у справі НАК «Нафтогаз України» проти РосУкрЕнерго.