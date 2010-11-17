Посол України обговорив двосторонню співпрацю з парламентом Бельгії

Київ. 17 листопада. УНІАН. 16 листопада посол України у Королівстві Бельгія Ігор ДОЛГОВ зустрівся з головою Палати представників Бельгії Андре ФЛАО та головою Сенату Бельгії Данні ПЕТЕРСОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, в ході бесід відбувся обмін думками щодо стану та перспектив двостороннього міжпарламентського співробітництва, глобальних та загальноєвропейських процесів, внутрішньополітичної ситуації в Україні і Бельгії, шляхів подолання наслідків світової економічної кризи, організації в Україні чемпіонату з футболу Євро 2012, а також стану підготовки економічної місії на чолі з спадковим принцом ФІЛІПОМ в Україну.

Керівництво парламенту Бельгії висловило підтримку демократичному розвитку України, її євроінтеграційним прагненням та зацікавленість у подальшій співпраці.