Україна сподівається на збалансовану резолюцію Европарламенту

Брюссель. 17 листопада. УНІАН. Україна сподівається, що резолюція Європарламенту, яку він планує схвалити по Україні на своїй сесії 22-25 листопада, буде збалансованою.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні журналістам у Брюсселі посол України при ЄС Костянтин ЄЛІСЄЄВ.

«На нашу думку, резолюція має бути збалансованою, конструктивною й повинна підбадьорювати Україну для проведення реформ», - сказав він.

За словами посла, українська сторона також вважає, що в можливій резолюції Європарламенту мають бути відображені не лише внутрішні процеси в Україні, але також і питання співпраці Україна-ЄС.

«І останнє, але не менш важливе - ми сподіваємося, що Європарламент продовжить зберігати свою роль, перебуваючи в авангарді інтеграції України в ЄС», - підкреслив К.ЄЛІСЄЄВ.

Як повідомляв УНІАН, Європарламент планував прийняти резолюцію щодо ситуації в Україні 21 жовтня. Проте за пропозицією групи Прогресивного альянсу соціалістів і демократів голосування двічі переносилося. 21 жовтня - для того, щоб дочекатися проведення місцевих виборів 31 жовтня цього року в Україні, а 10 листопада – через неготовність доповіді спостерігачів Європарламенту за виборами.

Група соціалістів і демократів 13 жовтня цього року підписала меморандум про співпрацю з правлячою в Україні Партією регіонів.

Представники групи народних партій уже звинуватили соціалістів у підіграванні українській влади. Європейські «народники» мають в Україні три «сестринські» політичні сили, що представляють опозицію: партії Юлії ТИМОШЕНКО, Віктора ЮЩЕНКА і Бориса ТАРАСЮКА.