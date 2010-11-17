Україна та ЄС обговорюють параметри макрофінансової допомоги

Брюссель. 17 листопада. УНІАН. Експерти України і Європейської комісії обговорюють параметри надання Україні макрофінансової допомоги.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив сьогодні журналістам посол України при ЄС Костянтин ЄЛІСЄЄВ.

«Зараз ми працюємо з експертами Європейської комісії над підготовкою Меморандуму про взаєморозуміння, який чітко визначить умови надання такій макрофінансовій допомозі», - сказав він.

Посол додав, що він дуже оптимістичний із приводу цього рішення й сподівається, що переговори завершаться швидко.

«Водночас ми сподіваємося, що наші переговори створять грунт для збільшення макрофінансової допомоги ЄС Україні», - сказав К.ЄЛІСЄЄВ.

При цьому він підкреслив, що йдеться не про допомогу бюджету або гранти, але про кредит із боку ЄС.

При цьому, за словами посла, найбільш важливим є політичний сигнал, який дає рішення ЄС про надання допомоги Україні в складний час економічної кризи.

У свою чергу представник Єврокомісії, який займається, зокрема, питаннями співпраці з Україною, повідомив УНІАН, що зараз йде робота над політичними заходами, необхідними для надання допомоги.

«Ми паралельно працюємо над фінансовою допомогою Україні, це буде найбільша допомога третій країні. Ми працюємо над політичними заходами, які повинні стати передумовою надання такої допомоги», - сказав представник Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня Рада міністрів ЄС схвалила виділення Україні 500 млн. євро макрофінансової допомоги. Гроші надаватимуться у вигляді кредиту строком на 15 років.

Крім того, це рішення передбачає також надання Україні ще 110 млн. євро допомоги з виділених у 2002 році, але не використаних 200 млн.