Україна визнає міжнародну критику місцевих виборів

Брюссель. 17 листопада. УНІАН. Посол України при ЄС Костянтин ЄЛІСЄЄВ визнає критику щодо проведення місцевих виборів в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні журналістам.

“Що стосується критики, то, як ви знаєте, ніхто не досконалий. Навіть в країнах х давньою демократією часом бувають певні недоліки”, - сказав Посол.

“На цих виборах ми мали понад 32 тис. дільниць, деякі з них розташовані в маленьких селах, де люди навіть нечітко розуміють, як заповнювати бюлетені”, - додав К.ЄЛІСЄЄВ.

Він зазначив, що Україні відома реакція міжнародної спільноти.

При цьому, за його словами, недоліки, виявлені міжнародними спостерігачами, стосувалися, передусім виборчого законодавства.

“І тому наше керівництво зараз працює над новим виборчим законодавством, яен може бути універсальним і не залежати від того, якого кольору політичні сили перебувають при владі”, - сказав К.ЄЛІСЄЄВ.

Він нагадав, що цього тижні була створена робоча група, яка готова співпрацювати не лише з українськими експертами, але й з експертами Ради Європи та ЄС.

“Ми відкриті, і ми готові вчитися. Ми дуже гарні студенти”, - підкреслив український Посол.

Як повідомляв УНІАН, місцеві вибори в Україні відбулися 31 жовтня.

4 листопада Верховний представник ЄС із питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін ЕШТОН висловила стурбованість повідомленнями низки місій спостерігачів щодо порушень під час проведення місцевих виборів, які, переважно, були пов`язані з виборчим законодавством та організацією виборчого процесу.

При цьому, шеф європейської дипломаті привітала готовність, висловлену Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, зробити висновки з місцевих виборів і здійснити кроки для ухвалення Виборчого кодексу.