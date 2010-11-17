ЄС на саміті з Україною торкнеться питань демократії

Брюссель. 17 листопада. УНІАН. Європейський Союз на саміті з Україною 22 листопада торкнеться питань демократії.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили представники Єврокомісії та Ради ЄС, близькі до підготовки саміту.

“Є питання фундаментальних прав і свобод. Переконаний, що вони знову будуть підніматися”, - сказав представник Єврокомісії.

Він зазначив, що Єврокомісія стурбована передусім питання забезпечення в Україні свободи зібрань, свободи медіа та свободи асоціацій.

У свою чергу представник Ради ЄС заявив УНІАН, що якість відносин між ЄС та Україною напряму пов’язана з проведенням реформ та станом демократії в Україні.

“Кроки, здійснені назад, під час місцевих виборів – не привід для розчарування, але привід для стурбованості”, - сказав співрозмовник агентства.

Він наголосив на необхідності реформувати виборче законодавство України, а також провести Конституційну реформу.

Представник Єврокомісії додав до цього, що проведення всеосяжної конституційної реформи стало особливо необхідним після схвалення Конституційним судом України рішення про скасування змін до Конституції, внесених у 2004 році та відновлення дії Конституції 1996 року.

“Ми би хотіли бачити конституційну реформу, розроблену за участю якнайширшого кола зацікавлених сторін, з чіткою системою стримувань та противаг та з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії”, - наголосив представник Єврокомісії.