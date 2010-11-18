ЄС узгодив План дій зі скасування віз для України
Брюссель хоче дати позитивний сигнал?
Брюссель. 18 листопада. УНІАН. Європейський Союз узгодив текст Плану дій зі скасування віз для України.
Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив представник дипломатичної служби Європейського Союзу.
“Текст узгоджено європейською стороною. Він буде представлений Україні і, сподіваюся, буде підтриманий самітом (Україна-ЄС 22 листопада – УНІАН)», - сказав співбесідник агентства.
За словами дипломата, надання Україні Плану дій зі скасування короткострокових віз є, насамперед, позитивним політичним сигналом для Києва.
«Наш намір – дати позитивний політичний сигнал про готовність вибудовувати тісніші відносини з Україною», - підкреслив він.
Водночас дипломат відзначив, що надання плану дій – це лише початок шляху зі скасування віз, оскільки сам документ вимагає серйозних зусиль від української сторони для виконання всіх необхідних вимог у сфері управління кордонами, міграції, політики надання притулку, безпеки, захисту документів.
Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз почали безвізовий діалог у жовтні 2008 року. У травні цього року сторони домовилися про надання Україні Плану дій зі скасування візового режиму.
25 жовтня Рада закордонних справ ЄС в своїх висновках про «Східне партнерство» визначила основні параметри Плану дій.
Документ складатиметься з двох частин. На першому етапі передбачається внесення змін до законодавства України, а на другому – реалізація внесених змін на практиці.
При цьому країни - члени ЄС вирішили разом з Єврокомісією моніторити виконання Україною поставлених перед нею умов для скасування візового режиму.
Надання плану дій також не означає автоматизму у скасуванні віз.