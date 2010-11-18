Качинський хоче розмістити військові об`єкти НАТО в Східній Європі

Варшава. 18 листопада. УНІАН. Лідер найбільшої опозиційної партії Польщі «Право і справедливість» Ярослав КАЧИНСЬКИЙ закликає польську владу добитися від НАТО розміщення об’єктів військової інфраструктури на території держав Східної Європи.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це йдеться у листі Я.КАЧИНСЬКОГО голові уряду Польщі Дональду ТУСКУ напередодні саміту НАТО у Лісабоні 19-22 листопада.

Я.КАЧИНСЬКИЙ звернув увагу на зростаючі загрози для безпеки демократичних держав світу, відзначивши особливу небезпеку для Польщі з боку Російської Федерації. „Ми спостерігали процес відбудови прогресуючого авторитаризму у Росії та низку дій цієї держави, спрямованих на відновлення впливу не лише на території колишнього СРСР, але й поза ним”, - написав він.

У цьому контексті Я.КАЧИНСЬКИЙ згадав газові війни Росії з Україною та Білоруссю, ініціативу Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА створити нову систему євроатлантичної безпеки, військову агресію у Грузії у 2008 році та підтримку політичних сил, які протистояли так званим „кольоровим революціям” на території колишнього Радянського Союзу.

Я.КАЧИНСЬКИЙ поклав усю відповідальність за безпеку Польщі на представників правлячої у Польщі з кінця 2007 року «Громадянської платформи».

Він також наголосив, що НАТО не може поступатися інтересами держав-членів Альянсу задля розвитку кращих відносин з іншими країнами, серед яких він назвав Росію.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2009 року адміністрація Президента США Барака ОБАМИ відмовилася від планів попередньої влади розмістити у Польщі та Чехії елементи стаціонарної системи протиповітряної оборони. Натомість була запропонована мобільна система ПРО, елементи якої могли б бути розташовані у державах Східної Європи.

Польща стала членом НАТО у 1999 році.