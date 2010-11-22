Президент Польщі задоволений, що право Грузії та України на вступ в НАТО збережене

Варшава. 22 листопада. УНІАН. Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ задоволений, що в ухваленій наприкінці минулого тижня новій стратегічній концепції НАТО збережено можливість вступу до Альянсу України та Грузії.

Про це повідомляє офіційний веб-сайт глави Польської держави.

Згідно з повідомленням, Б.КОМОРОВСЬКИЙ також позитивно оцінив задекларований намір розвивати співробітництво НАТО з Росією.

„Саміт також дав позитивну відповідь та перспективи пошуку співпраці з Росією, що є дуже важлими, оскільки це наш важливий сусід”, - сказав Президент Польщі.

Як повідомляв УНІАН, у підсумковій декларації саміту НАТО в Лісабоні йдеться, що НАТО поважає позаблоковий статус України, але тримає для неї двері відкритими. ”Визнаючи суверенне право кожної нації вільно вибирати” власний варіант із забезпеченням своєї безпеки, Альянс ”поважає позаблоковий статус України”, сказано в декларації.

Проте НАТО, як і раніше, сподівається, що Київ знову повернеться до ідеї вступу до Альянсу. ”Ми нагадуємо, що двері НАТО залишаються відкритими, як було заявлено в рішеннях Бухарестського саміту”, - підкреслюється у декларації.

Також Лісабонський саміт НАТО підтвердив прихильність рішенням Бухарестського саміту (квітень 2008 року) Альянсу про те, що Грузія стане членом НАТО.