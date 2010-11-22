Янукович пообіцяв ЄС будувати демократію

Брюссель. 22 листопада. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запевнив очільників Європейського Союзу, що незмінним пріоритетом української влади є утвердження верховенства права і демократичний розвиток суспільства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Брюсселі на спільній прес-конференції з президентом Європейської ради Германом Ван РОМПЕЄМ і Президентом Єврокомісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ, що відбулась за результатами 14-го саміту Україна-ЄС.

«Я хотів би підкреслити, що нашим пріоритетом, незмінним пріоритетом залишається утвердження верховенства права, демократичних напрямків розвитку українського суспільства», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він наголосив, що подальші спільні дії України і Євросоюзу будуть здійснюватися на користь демократичного розвитку держави, економічного зростання і наближення до європейських стандартів.