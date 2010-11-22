Прогрес у лібералізації візового режиму залежить від України

Брюссель. 22 листопада. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ наголошує, що прогрес у лібералізації візового режиму залежатиме переважно від України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції за результатами саміту Україна-ЄС у Брюсселі.

«Прогрес переважно в українських руках. Я не можу відповісти, коли (будуть скасовані короткострокові візи для громадян України – УНІАН)», - сказав Ж.БАРРОЗУ.

Президент Єврокомісії зауважив, що 21 жовтня Єврокомісія запропонувала проект мандата на переговори про подальше спрощення візового режиму для України. Він також додав, що Єврокомісія готова надавати Україні технічну допомогу.