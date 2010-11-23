Україна головуватиме в ОБСЄ в 2013-му році

Брюссель. 23 листопада. УНІАН. Україна головуватиме в ОБСЄ у 2013 році.

Як повідомляє офіційний сайт ОБСЄ, відповідне рішення ухвалили сьогодні міністри закордонних справ 56 країн-членів організації.

Рішення ухвалене на основі консенсусу.

У 2010 році головування в ОБСЄ належить Казахстану, в 2011 організацію очолить Литва, а в 2012 – Ірландія.

Головуючий в ОБСЄ міністр закордонних справ Казахстану Канат САУДАБАЄВ привітав Україну.

«Ми бажаємо нашим українським партнерам і друзям успіху в реалізації цієї важливої місії і в належному продовженні зусиль попередніх головувань для посилення і розвитку ОБСЄ у світлі нових геополітичних реалій», - заявив міністр.