Бельгія допоможе Україні у виготовленні біометричних паспортів

Київ. 23 листопада. УНІАН. Бельгія підтвердила готовність надавати практичну допомогу Україні щодо наближення до Євросоюзу, зокрема шляхом сприяння у підвищенні безпеки ідентифікаційних документів та запровадженні біометричних паспортів.

Як повідомили УНІАН в Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, про це йшлося сьогодні під час зустрічі міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА зі спадковим Принцом Бельгії ФІЛІПОМ.

Особливу увагу у ході розмови було приділено обговоренню шляхів поглиблення двосторонньої взаємодії у торговельно-економічній та інвестиційній сферах, оскільки головною метою офіційного візиту в Україну спадкоємця бельгійського престолу є сприяння розвитку економічних відносин між двома країнами (у поїздці Принца супроводжують понад 160 представників бельгійського бізнесу).

У цьому зв’язку бельгійська делегація була детально ознайомлена з кроками, що вживаються урядом України з метою реформування економіки та створення більш сприятливих умов для діяльності іноземних інвесторів.

У ході зустрічі було також обговорено питання поглиблення політичного діалогу та реалізації курсу України на європейську інтеграцію, включаючи результати останнього Саміту Україна-ЄС.