Митний союз хоче створити ЗВТ з ЄАВТ

Київ. 23 листопада. УНІАН. Представники Митного союзу Білорусі, Казахстану і Росії почали офіційні переговори з країнами-членами Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) (Норвегія, Швейцарія, Ісландія і Ліхтенштейн) щодо Угоди про вільну торгівлю.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ Білорусі.

Офіційна церемонія початку переговорів відбулося сьогодні в Женеві (Швейцарія).

За результатами зустрічі міністри всіх договірних сторін підписали спільну заяву про початок переговорного процесу щодо Угоди про вільну торгівлю.

Делегацію Білорусі очолював міністр економіки Микола СНОПКОВ.

Як повідомляв УНІАН, Митний союз Білорусі, Казахстану і Росії 15 листопада почав переговори про створення зони вільної торгівлі з Новою Зеландією.