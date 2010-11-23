4 групи Європарламенту стурбовані подіями в Україні

Брюссель. 23 листопада. УНІАН. Чотири групи Європарламенту у проектах резолюції пропонують висловити стурбованість згортанням демократії в Україні.

Про це йдеться у проектах резолюції групи «зелених», групи народних партій, групи лібералів та європейських консерваторів і реформістів.

Так, у проекті резолюції групи «зелених» пропонується підкреслити важливість посилення європейської перспективи України. Разом з тим, «зелені» пропонують висловити стурбованість щодо посилення тиску на демократичні свободи і права, щодо суперечливих звітів спостерігачів про проведення місцевих виборів щодо випадків жорстокості та залякування журналістів, а також щодо розгону мирних протестів у парку ім. Горького у Харкові. «Зелені» пропонують закликати українську владу утриматися від втручання у виборчий процес у майбутньому, розслідувати повідомлення про порушення прав та свобод, а також вивчити роль СБУ у втручанні в демократичні процеси, привести законодавство щодо свободи ЗМІ у відповідність до стандартів ОБСЄ.

У проекті резолюції групи народних партій підкреслюється, що Україна має європейську перспективу і висловлюється підтримка на шляху здійснення економічних реформ. Водночас, «народники» пропонують висловити стурбованість зростанням обвинувачень щодо тиску на демократичні свободи та права. Крім того, проектом пропонується засудити місцеві вибори як не вільні, не чесні, і не демократичні. У проекті також міститься заклик повністю розслідувати повідомлення про порушення прав та свобод та роль СБУ у втручанні в демократичний процес, провести судову реформу та схвалити закон про доступ до публічної інформації.

У проекті резолюції групи лібералів підкреслюється, що Україна має тісні зв’язки з ЄС і є ключовим партнером Союзу серед східних сусідів. Разом з тим, ліберали пропонують висловити стурбованість повідомленнями про порушення фундаментальних прав і свобод, погіршенням бізнес-клімату в Україні, а також останніми подіями, що можуть підірвати свободу ЗМІ та плюралізм думок в медіа. Проектом резолюції планується закликати українську владу провести конституційну реформу із залученням усіх зацікавлених сторін, розслідувати роль СБУ у втручанні у внутрішні політичні справи і висловити стурбованість конфліктом інтересів голови СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО.

Європейські консерватори пропонують у своєму проекті визнати, що Україна може просити про членство в ЄС відповідно до статті 49 Угоди ЄС. Разом з тим, група консерваторів планує висловити жаль у зв’язку з тим, що виборче законодавство було змінено лише за кілька місяців до проведення місцевих виборів, а самі вибори не створили нового позитивного стандарту. Крім того, депутати планують висловити жаль щодо відкликання ліцензій у «5 каналу» та ТВі, закликати українську владу розслідувати зникнення Василя КЛЕМЕНТ’ЄВА та підтримувати верховенство права, захищати права людей і гарантувати фундаментальні права всім громадянам.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада у Європарламенті відбудуться дебати щодо ситуації в Україні, а 25 листопада депутати планують схвалити резолюцію.

Зараз в Європарламенті зареєстровані 6 проектів резолюції від основних політичних груп. Проекти від групи соціалістів та групи об’єднаних лівих переважно вітають діяльність нинішньої української влади, зокрема, у відновленні політичної стабільності та здійсненні економічних реформ.

14 жовтня група Прогресивного альянсу соціалістів та демократів підписала Меморандум про співробітництво з правлячою в Україні Партією регіонів.