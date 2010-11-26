Українців Німеччини закликають вшанувати жертв Голодомору
Звернення громадських організацій
Брюссель. 26 листопада. УНІАН. Українців Німеччини просять вшанувати пам’ять жертв Голодомору 27 листопада.
Про це йдеться зверненні Світового Конгресу українців та Комітету Голодомору у Німеччині, текст якого переданий УНІАН.
У зверненні зазначається, що Світовий конгрес українців 19 червня цього року розпочав міжнародну акцію “Свічка моління”, яка проходить під гаслом “Не дамо згасити свічку пам’яті”. Її метою є гідно вшанувати в Україні та за її межами пам`ять мільйонів невинних жертв та привернути увагу світової громадськості до справжніх причин цієї трагічної сторінки історії українського народу.
“Тому закликаємо всю українську спільноту у Німеччині приєднатися до цієї акції та 27 листопада 2010 р., в День пам’яті жертв Голодомору, провести в усіх українських церквах скорботні панахиди та закликати до вшанування пам’яті жертв Голодомору громади інших віровизнань; вивісити в своїх населених пунктах плакати з написом “Голодомор 1932-33 рр. – геноцид українського народу” та сприяти, щоб у публічних місцях, на будівлях державних і українських установ та на власних будинках були розміщені українські національні прапори з чорною стрічкою”, - написано у зверненні.
Крім того, автори документу просять з 19:32 до 19:33 (що символічно нагадуєж роки Голодомору) вшанувати пам’ять загиблих хвилиною мовчання, а також запалити свічки в кожній церкві, громадських будинках та у своєму помешканні.
У зверненні також висловлюється стурбованість політикою нинішньої української влади та її наміри замінити в статті 1 Закону “Про Голодомор 1932 – 1933 років в Україні” слово “геноцид” на “трагедія”.
“Віддаючи належну шану жертвам Голодомору, ми маємо зробити все, щоб світ знав правду про ці жахливі події, які ніде й ніколи не повинні повторитись. Тому для нас головне сьогодні – не мовчати”, - заявив з цього приводу голова Міжнародного координаційного комітету в справі Голодомору, генеральний секретар Світового конгресу українців Стефан РОМАНІВ
“Нашим обов’язком є об’єднати зусилля та своїми діями довести, що ми нікому, включно й Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ, не дозволимо згасити свічку, запалену в пам’ять про жертви Голодомору 1932-33 рр. в Україні”, - додав він.