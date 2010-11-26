Українців Німеччини закликають вшанувати жертв Голодомору

Брюссель. 26 листопада. УНІАН. Українців Німеччини просять вшанувати пам’ять жертв Голодомору 27 листопада.

Про це йдеться зверненні Світового Конгресу українців та Комітету Голодомору у Німеччині, текст якого переданий УНІАН.

У зверненні зазначається, що Світовий конгрес українців 19 червня цього року розпочав міжнародну акцію “Свічка моління”, яка проходить під гаслом “Не дамо згасити свічку пам’яті”. Її метою є гідно вшанувати в Україні та за її межами пам`ять мільйонів невинних жертв та привернути увагу світової громадськості до справжніх причин цієї трагічної сторінки історії українського народу.

“Тому закликаємо всю українську спільноту у Німеччині приєднатися до цієї акції та 27 листопада 2010 р., в День пам’яті жертв Голодомору, провести в усіх українських церквах скорботні панахиди та закликати до вшанування пам’яті жертв Голодомору громади інших віровизнань; вивісити в своїх населених пунктах плакати з написом “Голодомор 1932-33 рр. – геноцид українського народу” та сприяти, щоб у публічних місцях, на будівлях державних і українських установ та на власних будинках були розміщені українські національні прапори з чорною стрічкою”, - написано у зверненні.

Крім того, автори документу просять з 19:32 до 19:33 (що символічно нагадуєж роки Голодомору) вшанувати пам’ять загиблих хвилиною мовчання, а також запалити свічки в кожній церкві, громадських будинках та у своєму помешканні.

У зверненні також висловлюється стурбованість політикою нинішньої української влади та її наміри замінити в статті 1 Закону “Про Голодомор 1932 – 1933 років в Україні” слово “геноцид” на “трагедія”.

“Віддаючи належну шану жертвам Голодомору, ми маємо зробити все, щоб світ знав правду про ці жахливі події, які ніде й ніколи не повинні повторитись. Тому для нас головне сьогодні – не мовчати”, - заявив з цього приводу голова Міжнародного координаційного комітету в справі Голодомору, генеральний секретар Світового конгресу українців Стефан РОМАНІВ

“Нашим обов’язком є об’єднати зусилля та своїми діями довести, що ми нікому, включно й Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ, не дозволимо згасити свічку, запалену в пам’ять про жертви Голодомору 1932-33 рр. в Україні”, - додав він.