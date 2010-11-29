Київ. 29 листопада. УНІАН. Перший віце-прем’єр-міністр, міністр закордонних справ Чеської Республіки Карел ШВАРЦЕНБЕРГ заявляє, що найближчим часом буде призначено посла Чехії в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ сьогодні у Києві.

«У чеських ЗМІ вже така інформація пройшла, що очікувався мій попередник, але він дістав кращу пропозицію до Енергетичного концерну, і ми зараз знову вирішуємо це питання і сподіваємося, що найближчим часом буде призначений посол», - сказав К.ШВАРЦЕНБЕРГ.

Як повідомляв УНІАН, у березні завершились повноваження посла Чехії в Україні Ярослава БАШТИ.