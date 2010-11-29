У Польщі визнано недійсними 3 млн. бюлетенів

Варшава. 29 листопада. УНІАН. Виборчі комісії визнали недійсними понад 3 млн. бюлетенів на останніх виборах до органів місцевого самоврядування у Польщі 21 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це свідчать дані Державної виборчої комісії (PKW), якими володіє агентство.

Кількість визнаних недійсними бюлетенів коливається від близько 3% до 12% в залежності від місця голосування та становить понад 10% усіх польських виборців 38-мільйонної країни.

Найбільше виборчих бюлетенів анульовано у виборах до воєводських сейміків (аналог обласних рад в Україні), де визнано недійсними понад 1,7 млн. бюлетенів, або 12%.

У виборах до рад гмін (немає аналогу в Україні) з населенням менше 20 тис. анульовано 2,78% голосів, у гмінах з більшою кількістю населення – 5,45%, а до районних рад – 8,18%.

Директор юридичної групи та організації виборів PKW Беата ТОКАЙ не змогла пояснити УНІАН таку велику кількість анульованих бюлетенів та не уточнила, скільки недійсних бюлетенів було виявлено під час попередніх виборів до органів самоврядування у Польщі.

„Це насправді дуже багато в цьому році... яка причина насправді не знаю”, - сказала вона.

Б.ТОКАЙ відзначила, що жодна політична партія через цю справу не висловлювала претензій до PKW, зауваживши, що, згідно з польським законодавством, усі скарги розглядає суд.

”Абсолютно жодна політична партія немає до нас претензій”, - сказала співрозмовник УНІАН.

Водночас депутат найбільшої польської опозиційної партії ”Право і справедливість” (PIS) Януш ВОЙЧЕХОВСЬКИЙ, який представляє Польщу в Європарламенті, у своєму інтернет-блозі не виключив, що результати виборів могли бути сфальсифіковані на користь ”Польської селянської партії” (PSL).

За його даними, про це може свідчити значно вищий офіційний результат PSL та нижчий PIS у порівняні із даними екзит-полу на виборах до воєводських сейміків.

Зокрема, PIS, якому опитування TNS OBOP давало 27% голосів, отримав 23%, а PSL здобув 16% замість прогнозованих 13%.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада у Польщі відбулися вибори до місцевих органів влади, на яких найбільше голосів виборців здобули представники правлячої в країні з кінця 2007 року партії ”Громадянська платформа”.

PSL, який входить в урядову коаліцію з РО, зайняв третє місце після PIS.

Глава PIS Ярослав КАЧИНСЬКИЙ після оприлюднення офіційних результатів виборів минулого тижня не заявляв про можливі фальсифікації через значну кількість анульованих бюлетенів.