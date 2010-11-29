Латвія та Естонія поширять географію видачі віз в Україні

Київ. 29 листопада. УНІАН. Посольства Латвії та Естонії в Україні планують з грудня видавати короткострокові шенгенські візи, крім Києва, ще в шести містах України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції директор компанії Pony Express (Україна) Олександр ТУРЧАНОВИЧ.

За його словами, з 1 грудня міжнародна кур`єрська компанія Pony Express (Україна) починає реалізовувати спільний проект з Посольством Латвії в Україні з дистанційного оформлення шенгенських віз, а з 15 грудня - з Посольством Естонії в Україні.

Він повідомив, що суть проекту полягає в тому, що громадянам України, які проживають в регіонах і бажають одержати короткострокову шенгенську візу для виїзду на територію Латвії й Естонії, тепер не треба приїжджати до Києва для подачі візових заяв до посольств цих країн. Заявники можуть подати свої документи і одержати паспорт з візою в регіональних офісах компанії Pony Express (Україна), розташованих в Одесі, Харкові, Донецьку, Дніпропетровську, Сімферополі і Львові. Сплатити візовий збір заявники можуть в будь-якому банку.

О.ТУРЧАНОВИЧ відзначив, що тариф за оформлення візи становить 300 грн., включаючи ПДВ 20%. Компанія також надає можливість викликати візового фахівця Pony Express в офіс компанії, що оформляє візи для своїх співробітників. Крім того, заявник на сайті компанії може відстежувати місцезнаходження документів.

«Реалізація цього проекту робить процес отримання візи максимально комфортним, швидким і доступним для заявника», - сказав О.ТУРЧАНОВИЧ.

За його словами, ведуться переговори про реалізацію подібних проектів і з посольствами інших країн, зокрема, з Посольством Литви в Україні.

«Те, що люди не повинні їхати до Києва, а можуть подати документи поряд зі своїм домом - великий крок вперед», - сказав посол Латвії в Україні Атіс СЬЯНІТС.

У свою чергу, посол Естонії в Україні Яан ХЕЙН вважає проект «гарним прикладом прагматизму».