Україна хоче наповнити діалог з Чехією прагматичним змістом

Київ. 29 листопада. УНІАН. Україна зацікавлена у подальшому розвитку українсько-чеського діалогу та наповненні його прагматичним змістом

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголосив під час зустрічі з першим віце-прем’єр-міністром, міністром закордонних справ Чеської Республіки Карелом ШВАРЦЕНБЕРГОМ, яка відбулася сьогодні у Києві.

“Цей рік у торговельно-економічних відносинах України та Чехії є більш вдалим за два попередніх. Ми сьогодні бачимо пожвавлення торговельно-економічних взаємин”, - констатував глава держави, відзначивши, зокрема, зростання обсягів торгівлі між двома країнами за три квартали 2010 року приблизно на 35%.

“Ми у цьому році матимемо товарообіг трохи більший за 1 млрд. доларів, але потенціал його зростання залишається дуже великим. Він ще далеко не використаний – над цим питанням треба працювати”, - переконаний Президент.

Він також наголосив, що Україна зацікавлена у подальшому розвитку українсько-чеського діалогу та у наповненні його прагматичним змістом.

Окрім того, В.ЯНУКОВИЧ вкотре заявив, що європейська інтеграція залишається стратегічною метою нашої держави.

“Ми отримали План дій стосовно безвізового режиму. Сподіваюся, ми його виконаємо в 2011 році, - він. – Ми відзначили прогрес у переговорах про створення зони вільної торгівлі. Також вважаємо, що це значно наблизить нас до підписання угоди про асоціацію”.