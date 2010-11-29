Компанії Чехії зацікавлені в модернізації ГТС України

Київ. 29 листопада. УНІАН. Чеські компанії зацікавлені брати участь у модернізації української газотранспортної системи та інфраструктурних проектах з підготовки України до Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації і масових комунікацій Кабінету міністрів України, про це сьогодні заявив перший віце-прем`єр-міністр, міністр закордонних справ Чеської Республіки Карел ШВАРЦЕНБЕРГ під час зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

К.ШВАНЦЕНБЕРГ зазначив, що чеські інвестори мають досвід у модернізації власної ГТС і досвід реалізації таких проектів у країнах Євросоюзу.

Крім того, К.ШВАНЦЕНБЕРГ підкреслив, що чеські інвестори чекають «чіткого сигналу» від України про поліпшення податкового, інвестиційного клімату і дерегулювання підприємницької діяльності. «Наші підприємці дуже зацікавлені в тому, щоб прийти на український ринок», - зазначив він.