Депутат Європарламенту закликає Януковича прислухатися до вимог підприємців

Брюссель. 29 листопада. УНІАН. Депутат Європарламенту Ребека ХАРМС (група «зелених», Німеччина) закликає Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і український уряд прислухатися до вимог малого й середнього бізнесу.

Про це йдеться в її коментарі, переданому УНІАН.

«В.ЯНУКОВИЧ і український уряд повинні враховувати критику громадян», - заявила депутат.

«Громадяни України показують своїми протестами, що шлях до свободи й демократії незворотний», - додала вона.

При цьому європейський депутат зазначила, що мирні демонстрації, в яких беруть участь тисячі підприємців по всій Україні, не можуть бути придушені за допомогою сили.

За її словами, свобода зборів, право на власну думку й на протести проти рішень уряду мають важливе значення для демократії.

«Наразі завдання В.ЯНУКОВИЧА полягає в тому, щоб, виконуючи вимоги МВФ із реформування економіки, не робити це лише за рахунок малого бізнесу», - висловила переконання Р.ХАРМС.

«Тільки в такому разі соціальний мир в Україні може бути забезпечено», - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, починаючи із середини листопада в Україні проходять масові акції протесту проти Податкового кодексу, прийнятого Верховною Радою 18 листопада. Акції підтримують десятки тисяч малих і середніх підприємців по всій країні, які вважають, що новий кодекс або примусить їх піти в «тінь», або повністю позбавить можливості заробляти на життя.

Український Президент і уряд уже заявили про готовність частково врахувати вимоги протестувальників.