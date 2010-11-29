Депутат Європарламенту закликає Януковича прислухатися до вимог підприємців
Мирні демонстрації не можуть бути придушені силою
Брюссель. 29 листопада. УНІАН. Депутат Європарламенту Ребека ХАРМС (група «зелених», Німеччина) закликає Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і український уряд прислухатися до вимог малого й середнього бізнесу.
Про це йдеться в її коментарі, переданому УНІАН.
«В.ЯНУКОВИЧ і український уряд повинні враховувати критику громадян», - заявила депутат.
«Громадяни України показують своїми протестами, що шлях до свободи й демократії незворотний», - додала вона.
При цьому європейський депутат зазначила, що мирні демонстрації, в яких беруть участь тисячі підприємців по всій Україні, не можуть бути придушені за допомогою сили.
За її словами, свобода зборів, право на власну думку й на протести проти рішень уряду мають важливе значення для демократії.
«Наразі завдання В.ЯНУКОВИЧА полягає в тому, щоб, виконуючи вимоги МВФ із реформування економіки, не робити це лише за рахунок малого бізнесу», - висловила переконання Р.ХАРМС.
«Тільки в такому разі соціальний мир в Україні може бути забезпечено», - підкреслила вона.
Як повідомляв УНІАН, починаючи із середини листопада в Україні проходять масові акції протесту проти Податкового кодексу, прийнятого Верховною Радою 18 листопада. Акції підтримують десятки тисяч малих і середніх підприємців по всій країні, які вважають, що новий кодекс або примусить їх піти в «тінь», або повністю позбавить можливості заробляти на життя.
Український Президент і уряд уже заявили про готовність частково врахувати вимоги протестувальників.