Платники податків Європи просять ЄС не давати гроші Україні

Брюссель. 30 листопада. УНІАН. Асоціація платників податків Європи просить Єврокомісію і Європарламент призупинити допомогу Україні через корупцію.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив генеральний секретар асоціації Мікаель ЯГЕР.

“Головним завданням для нас є пояснити Єврокомісії та Європарламенту, що не потрібно надавати жодного євро в Україну без контролю, без прозорості та без гарантії прав власності”, - заявив він.

М.ЯГЕР зазначив, що він уже провів зустрічі з представниками Генеральних директоратів “Зовнішні відносини” і “Торгівля” Єврокомісії, а також планує провести зустрічі з представниками комітетів з питань бюджету та економіки і фінансів Європарламенту.

У ході зустрічей М.ЯГЕРА супроводжують народний депутат від Партії регіонів Андрій ОРЛОВ та представник інвестора шахти “Білозерська” ДП “Добропіллявугілля” Валерій МУРАТОВ.

Як зазначив генсек Асоціації платників податків Європи, ситуація навколо цієї шахти наводиться ним як приклад порушення прав власності в Україні.

За словами В.МУРАТОВА, у листопаді 2008 року шахта “Білозерська” була передана в оренду на 49 років товариству з додатковою відповідальністю “Шахта “Білозерська”, яке знайшло інвестора, що інвестував у розвиток виробництва 50 млн. доларів.

Разом з тим, 20 жовтня 2010 року Господарський суд Донецької області своїм рішенням анулював договір оренди. При цьому, незважаючи на подану апеляцію, регіональним відділенням Фонду держмайна України вже оголошено конкурс на придбання шахти на 13 грудня.

“Навіть при виявленні порушень інвестиції у 50 млн. дол. мали б бути повернуті”, - наголосив генсек Асоціації платників податків Європи.

*** Асоціація платників податків Європи об’єднує 29 національних асоціацій платників податків Європи, до яких входять понад мільйон членів.

Шахта “Білозерська” входить до складу ДП “Добропіллявугілля”. 13 листопада 2008 року ТДВ “Шахта “Білозерська” і регіональне відділення ФДМУ у Донецькій області уклали договір оренди шахти на 49 років.

У статутному капіталі ТДВ “Шахта “Білозерська” 80,93% належить ТОВ “Екойл” (Київ).