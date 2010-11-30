Грищенко поїде до Швеції

Київ. 30 листопада. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО 6 грудня здійснить робочий візит до Швеції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

У ході візиту відбудуться переговори К.ГРИЩЕНКА з міністром закордонних справ Швеції та спікером Рігдагу.

Основною метою переговорів буде подальший розвиток відносин двох країн та акутальні питання міжнародної політики.