Грищенко поїде до Швеції
12:56, 30 листопада 2010Новини ЄС
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Для переговорів про двосторонні відносини
Київ. 30 листопада. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО 6 грудня здійснить робочий візит до Швеції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.
У ході візиту відбудуться переговори К.ГРИЩЕНКА з міністром закордонних справ Швеції та спікером Рігдагу.
Основною метою переговорів буде подальший розвиток відносин двох країн та акутальні питання міжнародної політики.
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