У ЄС вітають демократичні вибори в Молдові

Брюссель. 30 листопада. УНІАН. Верховний представник Європейського Союзу з питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін ЕШТОН і комісар ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЕ вітають демократичний характер парламентських виборів у Молдові 28 листопада.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у їх спільній заяві.

«Ми вітаємо проведення парламентських виборів у Республіці Молдова 28 листопада 2010 року відповідно до більшості міжнародних стандартів для демократичних виборів і вітаємо громадян Молдови з високим рівнем явки», - наголошується в заяві.

Представники ЄС відзначили, що останніми роками Молдова зробила значні зусилля для зміцнення демократії і реалізації структурних реформ.

«Ми закликаємо всі політичні сили, представлені у парламенті Республіки Молдова, до відкритого і конструктивного діалогу для формування правлячої коаліції, а також обрання Президента республіки, які, разом, будуть здатні здійснити пріоритетні реформи, що визначають майбутнє країни», - зазначено у заяві.

Представники ЄС також підтвердили готовність поглиблювати відносини з Молдовою і підтримувати країну у проведенні реформ.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними, на виборах 28 листопада Комуністична партія Молдови набрала 40,51%, за нею слідують Ліберально-демократична партія (28,66%), Демократична партія (12,90%) і Ліберальна партія (9,33%).