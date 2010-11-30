Венеціанська комісія і Мін`юст обговорили питання Конституції

Київ. 30 листопада. УНІАН. Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ і директор-секретар Венеціанської комісії Томас МАРКЕРТ обговорили конституційну ситуацію в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, зустріч відбулася у рамках офіційного візиту до України делегації Європейської комісії за демократію через право (Венеціанська комісія) на чолі з Т.МАРКЕРТОМ.

У ході зустрічі з українським міністром він поставив низку запитань щодо дати проведення наступних виборів до Верховної Ради України. Також були обговорені перспективи подальшого реформування Конституції України.

О.ЛАВРИНОВИЧ надав роз‘яснення Т.МАРКЕРТУ стосовно правової ситуації, яка склалася після повернення до Конституції 1996 року, відносно встановлення дати наступних парламентських виборів. За словами міністра юстиції, існуюча ситуація не дозволяє стикувати конституційні норми, якими встановлено, що вибори до Верховної Ради відбуваються останньої неділі березня четвертого року повноважень Верховної Ради України, що термін повноважень парламенту становить 4 роки і що український народ як єдине джерело влади обирав парламент у 2007 році на термін 5 років. Міністр юстиції наголосив, що у березні 2011 року термін повноважень нині діючого парламенту складе лише 3 роки і 6 місяців.

О.ЛАВРИНОВИЧ поінформував секретаря Венеціанської комісії про кроки, які вживаються органами влади для врегулювання даної правової колізії.

Зокрема, нагадав він, голосами 305 народних депутатів ухвалено проект закону про внесення змін до Конституції, який передбачає проведення парламентських виборів у жовтні 2012 року.

Міністр юстиції висловив упевненість, що процедуру внесення змін до Основного Закону буде завершено в лютому 2011 року – у перший день наступної сесії Верховної Ради. Таку упевненість, за його словами, дає факт консолідованого голосування представників усіх парламентських сил за проект закону про внесення змін до Конституції щодо проведення парламентських виборів у жовтні 2012 року.

Він також нагадав про подання Центральної виборчої комісії, зроблене до Конституційного Суду для визначення дати проведення чергових парламентських виборів України, щодо тлумачення ч. 1 ст. 76 Конституції 1996 року стосовно строків повноважень Верховної Ради, обраної 30 вересня 2007 року.

Торкаючись перспектив подальшого реформування Основного Закону, міністр юстиції назвав їх актуальними і висловив упевненість в об‘єктивній потребі держави щодо проведення таких реформ. Зокрема, за словами О.ЛАВРИНОВИЧА, реформування Основного Закону розглядається як складова інтеграції України до Європейського Союзу.

На виконання своїх міжнародних зобов‘язань Україна також має внести зміни до Конституції держави, які б дозволили ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Крім того, зміни до Основного Закону мають урахувати рекомендації, надані Україні Венеціанською комісією щодо судоустрою.

Разом з тим, зазначив міністр юстиції, внесення змін до Конституції України ймовірно не матиме глобального характеру, а торкнеться лише окремих статей та положень Основного Закону держави.