ВР ратифікувала угоду з Іспанією про міграційні потоки

Київ. 1 грудня. УНІАН. Верховна Рада ухвалила Закон «Про ратифікацію угоди між Україною та Іспанією щодо врегулювання та упорядкування трудових міграційних потоків між двома державами».

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосували 294 із 422 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Заступник міністра праці та соціальної політики В’ячеслав КОЛОМІЄЦЬ повідомив на засіданні парламенту, що даною угодою встановлено категорії працівників, які матимуть право на працевлаштування, а також порядок повідомлення пропозицій з працевлаштування, порядок підбору та найму працівників, отримання ними необхідних візових документів та дозволів на проживання та працевлаштування.

Він зазначив, що в угоді передбачено умови роботи сезонних працівників, тобто йдеться про тих, хто працюватиме не більше 9 місяців на рік.

В.КОЛОМІЄЦЬ також зазначив, що в угоді закріплюються умови праці та соціальні гарантії працівників.