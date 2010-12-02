Україна та Румунія домовилися провести засідання комісії зі співпраці

Київ. 2 грудня. УНІАН. Міністри закордонних справ України та Румунії Костянтин ГРИЩЕНКО і Теодор БАКОНСКІ відзначають необхідність активізації двосторонніх торговельно-економічних відносин і проведення у цьому зв’язку першого засідання Спільної комісії з питань економічного, промислового, наукового та технічного співробітництва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, сторони обговорили поточний стан і перспективи розвитку українсько-румунських відносин, зокрема, перспективи здійснення двосторонніх контактів та реалізації плану співробітництва між МЗС двох країн на 2011-2012 роки.

Зустріч відбулась у рамках саміту ОБСЄ в Астані.