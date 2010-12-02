Донецький боксер Сенченко став кращим боксером Європи

Київ. 2 грудня. УНІАН. Донецький спортсмен, чемпіон світу в напівсередній вазі за версією WBA, В’ячеслав СЕНЧЕНКО визнаний Всесвітньою боксерською асоціацією (WBA) ”Кращим боксером Європи”. Про це повідомляє офіційний сайт промоутерської компанії «Union Boxing Promotion».

Як зазначається в повідомленні, урочисте нагородження спортсмена відбулося в столиці Нікарагуа – Манагуа під час в 89-ї Конвенції Всесвітньої боксерської асоціації, що проходила з 22 по 27 листопада.

Кришталеву статуетку кращому боксерові вручив президент WBA Жільберто МЕНДОЗА (Венесуела). В ході урочистого заходу нагороджувалися не тільки кращі боксери, а й промоутери і функціонери боксу за 2010 рік за версією WBA.

Прес-служба «Union Boxing Promotion» також повідомляє, що пам`ятними призами на Конвенції також відмічені: боєць року – Девід ХЕЙ (Велика Британія), спеціальна заохочувальна премія – Мігель Анхель КОТТО (Пуерто-Ріко), перспектива року – Роман «Chocolatito» ГОНСАЛЕС (Нікарагуа).

У Конвенції взяла участь промоутерська компанія «Union Boxing Promotion» на чолі з її президентом Юрієм РУБАНОМ, до складу делегації увійшли також генеральний менеджер UBP Дмитро ЄЛІСЕЄВ боксер В.СЕНЧЕНКО.

Програмою Конвенції передбачалися різні семінари: суддівський, медичний, антидопінговий.

Крім того, повідомляє прес-служба, Ю.РУБАН і Д.ЄЛІСЕЄВ провели ряд переговорів з представниками промоутерських компаній «Golden Boys Promotion» і «Gary Shaw Promotion».

Керівники «Union Boxing Promotion» також обговорили з президентом WBA Ж.МЕНДОЗОЮ питання проведення чергової 90-ї Конвенції Всесвітньої боксерської Асоціації в Донецьку. Ж.МЕНДОЗА пообіцяв, що заявку української компанії буде розглянуто на найближчому виконкомі WBA і ухвалено відповідне рішення.