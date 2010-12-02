Депутати Вірменії та ЄС закликають Туреччину зняти блокаду Вірменії
Відбулося засідання Комітету
Брюссель. 2 грудня. УНІАН. Депутати парламенту Вірменії і Європарламенту закликають Туреччину зняти наземну блокаду Вірменії.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в прийнятій сьогодні спільній заяві за підсумками 11-го засідання Комітету парламентської співпраці ЄС-Вірменія в Брюсселі.
«(Комітет – УНІАН) закликає Туреччину зняти наземну блокаду Вірменії, введену до ратифікації протоколів (про встановлення дипломатичних відносин – УНІАН), як жест доброї волі і доказ зобов`язання нормалізувати відносини з Вірменією», - написано в документі.
Депутати вітають підписання в жовтні 2009 року протоколів про встановлення дипломатичних відносин і взяли до уваги відмову Вірменії ратифікувати їх через виставлені Туреччиною умови для ратифікації.
При цьому, члени Комітету закликали Туреччину зробити необхідні кроки для встановлення дипломатичних і добросусідських відносин з Вірменією без попередніх умов, а також відкрити кордон найближчим часом.
Депутати також нагадали резолюцію Європарламенту від 18 червня 1987 року, в якій було визнано геноцид вірменського народу.
Як повідомляв УНІАН, геноцид вірмен був організований в 1915 році на території Османської імперії (нинішньої Туреччини) і, за деякими оцінками, тривав до 1923 року із застосуванням фізичного знищення і депортації.
Загалом, за наявними оцінками, за цей період було знищено більш як 1 млн. вірмен.
Геноцид вірмен визнаний багатьма країнами світу. Разом з тим, сучасна Туреччина заперечує факт геноциду, називаючи події початку 20-го століття депортацією задля безпеки вірмен.