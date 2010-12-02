Депутати Вірменії та ЄС закликають Туреччину зняти блокаду Вірменії

Брюссель. 2 грудня. УНІАН. Депутати парламенту Вірменії і Європарламенту закликають Туреччину зняти наземну блокаду Вірменії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в прийнятій сьогодні спільній заяві за підсумками 11-го засідання Комітету парламентської співпраці ЄС-Вірменія в Брюсселі.

«(Комітет – УНІАН) закликає Туреччину зняти наземну блокаду Вірменії, введену до ратифікації протоколів (про встановлення дипломатичних відносин – УНІАН), як жест доброї волі і доказ зобов`язання нормалізувати відносини з Вірменією», - написано в документі.

Депутати вітають підписання в жовтні 2009 року протоколів про встановлення дипломатичних відносин і взяли до уваги відмову Вірменії ратифікувати їх через виставлені Туреччиною умови для ратифікації.

При цьому, члени Комітету закликали Туреччину зробити необхідні кроки для встановлення дипломатичних і добросусідських відносин з Вірменією без попередніх умов, а також відкрити кордон найближчим часом.

Депутати також нагадали резолюцію Європарламенту від 18 червня 1987 року, в якій було визнано геноцид вірменського народу.

Як повідомляв УНІАН, геноцид вірмен був організований в 1915 році на території Османської імперії (нинішньої Туреччини) і, за деякими оцінками, тривав до 1923 року із застосуванням фізичного знищення і депортації.

Загалом, за наявними оцінками, за цей період було знищено більш як 1 млн. вірмен.

Геноцид вірмен визнаний багатьма країнами світу. Разом з тим, сучасна Туреччина заперечує факт геноциду, називаючи події початку 20-го століття депортацією задля безпеки вірмен.