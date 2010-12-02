Країни-експортери газу хочуть консультацій з ЄС

Москва. 2 грудня. УНІАН. Форум країн - експортерів газу підтримав пропозицію Росії провести додаткові консультації з питання введення ”Третього енергетичного пакету” ЄС з постачальниками газу.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві енергетики РФ, про це повідомив міністр енергетики Росії Сергій ШМАТКО за підсумками одинадцятої Міністерської зустрічі Форуму країн - експортерів газу (ФКЕГ), яка відбулася у місті Доха (Катар).

«Я радий, що міністри підтримали наші пропозиції про те, що зміни, які плануються в європейському законодавстві в частині лібералізації газового ринку в рамках ”Третього енергопакету”, вимагають додаткових консультацій з постачальниками газу до Європи», - сказав С.ШМАТКО.

Він відзначив, що за існуючої структури міжнародної торгівлі газом єдино адекватним механізмом визначення ціни на газ є формула, яка враховує ціни на дизельне паливо і мазут.

«Росія, як і інші члени ФКЕГ, виступає за формування справедливої і розумної ціни на газових ринках, забезпечення балансу між пропозицією і попитом. Формування справедливої ціни не має на увазі квотування видобутку природного газу», - сказав міністр

У роботі Міністерської зустрічі взяли участь представники країн - членів ФКЕГ з Алжиру, Венесуели, Єгипту, Ірану, Катару, Лівії, Росії, Тринідаду і Тобаго, Екваторіальної Гвінеї, а також від країн-спостерігачів - Норвегії, Казахстану і Голландії.

Порядок денний Міністерської зустрічі включав розгляд звіту Генерального секретаря ФКЕГ Леоніда БОХАНОВСЬКОГО, затвердження бюджету ФКЕГ на 2011 рік, аналітичний огляд поточної ситуації на ринку газу і обговорення Стратегії ФКЕГ на 2011-2015 рр.

Повідомляється, що новим президентом Форуму країн - експортерів газу терміном на один рік обрано міністра нафти Єгипту Самех ФАХМІ. Він змінив на цьому посту міністра Алжиру Шакіба ХЕЛІЛЯ.

На зустрічі також було ухвалене рішення про проведення першого газового саміту глав держав країн - членів ФКЕГ, який відбудеться у місті Доха у 2011 році.

Довідка УНІАН. Форум країн - експортерів газу - об`єднання країн, які лідирують в світі по експорту природного газу. Форум було засновано 23 грудня 2008 року у Москві, коли міністри енергетики країн - учасниць прийняли Статут ФКЕГ і підписали міжурядову Угоду. Датою утворення ФКЕГ вважається 1 жовтня 2009 року, коли Угода набрала чинності (після ратифікації її 5-ма країнами, які підписали документ).

Завдання Форуму країн - експортерів газу (ФКЕГ) полягає в наповненні конкретним змістом основоположної і всеосяжної мети організації - «захист суверенного права країн-членів на їх запаси природного газу і можливості самостійно планувати і забезпечувати стійкий і ефективний розвиток з урахуванням екологічних наслідків, використовувати і зберігати запаси природного газу на благо своїх народів».

«Третій енергетичний пакет», запропонований Єврокомісією ще у 2007 році, описує нові правила гри на європейському газовому ринку. Документ, зокрема, припускає, що компанії – продавці газу і електрики не повинні володіти транспортними мережами, оскільки це призводить до штучного підвищення цін.

Окремо у документі прописано, що ці правила мають застосовуватися не лише до європейських компаній, а й до фірм з третіх країн, що працюють в ЄС. У «Третьому пакеті» наголошується, що влада кожної з європейських країн може відмовити компанії у праві входження на її внутрішній ринок у двох випадках: якщо компанія не відповідає вимогам розділення видобутку і транспорту або якщо її поява на ринку може загрожувати енергобезпеці членів ЄС.