У жовтні ціни промвиробників в Європі зросли

Брюссель. 2 грудня. УНІАН. У жовтні 2010 року ціни промислових виробників виросли порівняно з вереснем 2010 року на 0,4% у єврозоні і на 0,5% у всіх країнах-членах ЄС (ЄС-27).

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У жовтні 2010 р. порівняно із жовтнем 2009 р. ціни виробників виросли на 4,4% в єврозоні і на 4,5% в ЄС-27.

У жовтні 2010 р. порівняно з вереснем 2010 р. ціни в промисловості, за винятком енергетики, виросли на 0,2% в обох зонах, ціни в енергетичному секторі виросли на 0,7% у зоні євро і на 1,4% в ЄС-27. Ціни напівфабрикатів виросли на 0,3% в єврозоні і на 0,4% в ЄС-27, ціни на товари тривалого користування виросли на 0,2% в зоні євро і на 0,1% в ЄС-27, на товари короткочасного користування виросли на 0,1% в обох зонах. Ціни на капітальне майно виросли на 0,1% в єврозоні, але знизилися на 0,1% в ЄС-27.

Найбільше зростання цін промислових виробників у жовтні ц.р. порівняно з вереснем зареєстроване у Франції і Нідерландах (по 0,8%), Данії, Іспанії і Швеції (по 0,6%). Найбільше зниження було зареєстроване в Ірландії (-0,8%), Латвії (-0,6%), Італії і Португалії (по -0,2%).

У жовтні 2010 р. порівняно із жовтнем 2009 р. ціни в промисловості, за винятком енергетики, виросли на 2,9% в обох зонах, ціни в енергетичному секторі виросли на 8,8% в єврозоні і на 9,1% в ЄС-27, напівфабрикати виросли на 5,5% в обох зонах, товари короткочасного користування виросли на 1,2% у єврозоні і на 1,3% в ЄС-27, товари тривалого користування виросли на 1,3% в обох зонах, капітальне майно подорожчало на 0,8% в обох зонах.

У жовтні 2010 р. порівняно із жовтнем 2009 р. найбільше зростання цін промвиробників зареєстроване на Мальті (14,8%), в Болгарії (10,1%) й Угорщині (10,0%). Зниження цін зареєстроване лише в Словаччині (-1,1%).

У вересні 2010 р. порівняно із серпнем ціни промислових виробників виросли на 0,3% в обох зонах.