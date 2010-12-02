ЄС посилить обмін інформацією про рівень загроз

Брюссель. 2 грудня. УНІАН. Міністри з питань юстиції та внутрішніх справ країн - членів ЄС на своєму сьогоднішньому засіданні висловилися за покращення обміну інформацією про терористичні загрози.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в ухвалених на засіданні Ради міністрів висновках.

У документі, зокрема, міститься вимога до країн - членів ЄС інформувати одна одну про зміну національного рівня загроз якомога швидше, але не пізніше, ніж офіційне повідомлення про це.

Крім того, країни-члени повинні повідомляти про зміни рівня загроз Європейський спільний центр ситуацій, а також, за бажанням, надавати додаткову інформацію, яка пояснює причини зміни рівня загроз.

При цьому міністри висловили думку, що сам центр має негайно інформувати інші країни - члени ЄС про зміни рівня загроз у тій чи іншій державі-члені.

Міністри вважають, що такий обмін інформацією буде корисним у рамках реалізації стратегії протидії тероризму.