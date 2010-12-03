ЄС має амбітний проект з Молдовою

Брюссель. 3 грудня. УНІАН. Європейський Союз має з Молдовою амбітний проект політичної асоціації та економічної інтеграції.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявила представник Єврокомісії Анжела ФІЛОТЕ.

“Ми маємо амбітний спільний проект з Молдовою, який, за реалізації, приведе до політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС”, - сказала вона.

“Цей проект, закріплений в угоді про асоціацію, яка включатиме глибоку та всесторонню зону вільної торгівлі, про яку ми зараз ведемо переговори, не передбачає, але й не виключає перспективи членства”, - додала представник Єврокомісії.

Вона не стала коментувати заяву Президента Румунії Трайана БАСЕСКУ щодо можливого об’єднання в майбутньому Румунії та Молдови.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада Президент Румунії в інтерв’ю газеті Romania Libera заявив, що не виключає можливості об’єднання Румунії та Молдови в майбутньому.

“З входженням Республіки Молдова до ЄС будемо разом у великій європейській родині, а чи відбудеться чи ні процес возз’єднання двох країн, ця справа менше залежить від волі політиків, оскільки я переконаний, що вони зможуть оцінити бажання народу, якщо воно з’явиться на обох берегах Прута. Румунія має за мету надавати підтримку вступу Республіки Молдова до ЄС”, - заявив румунський Президент.

Він також висловив думку, що через 25 років кордони ЄС вже будуть на Дністрі, а демократичні процеси стимулюватимуть і інші країни в регіоні, зокрема, Україну в їх спрямуванні до ЄС.