ЄС почне переговори про обмін даними пасажирів

Брюссель. 3 грудня. УНІАН. Рада міністрів із питань юстиції й внутрішньої політики ЄС схвалила мандат на переговори про обмін даними авіапасажирів із Австралією, Канадою й США.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено 2 грудня на засіданні Ради.

Головною метою угод є попередження й боротьба з тероризмом та іншими серйозними транскордонними злочинами.

При цьому міністри підкреслили, що обмін даними повинен бути захищений відповідно до вимог законодавства ЄС.

Мандат на переговори був підтриманий усіма країнами-членами ЄС, окрім Німеччини, яка утрималася.

Дані авіапасажирів – інформація, що добровільно надається пасажирами й збирається авіакомпаніями при проведенні реєстрації. Вона включає дати й маршрут перельотів, адреси та номери телефонів, номери кредитних карт, назву туристичного агентства, номер місця в літаку, а також інформацію про багаж.

У травні 2010 року Європарламент вирішив відкласти голосування за запитом дати згоду на існуючі на той час угоди про обмін даними з США й Австралією, що застосовувалися на попередній основі. Парламент вважав, що в договорах були недостатньо захищені персональні дані.