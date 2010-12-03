ЄК підозрює фармкомпанії в монополізації ринку

Брюссель. 3 грудня. УНІАН. Європейська комісія провела 30 листопада неоголошені інспекції в приміщеннях «обмеженої кількості» компаній, які діють на фармацевтичному ринку в ряді країн-членів ЄС.

Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, Комісія має підстави вважати, що ці компанії, діючи самостійно або спільно, могли штучно затримувати появу генериків (препаратів-аналогів) на ринку.

У разі підтвердження цього факту, зазначає Єврокомісія, це може свідчити про порушення антимонопольного законодавства ЄС, що забороняє обмежувальну бізнес-практику й зловживання домінуючою позицією на ринку.

Неоголошені перевірки є попередньою дією в проведенні антимонопольних розслідувань.

Єврокомісія не оголошує компанії, на яких було проведено перевірки.