У ЄС сподіваються, що наметове містечко в Києві знесли законно

Брюссель. 3 грудня. УНІАН. Єврокомісія не коментує дії української міліції щодо знесення наметового містечка протестуючих проти Податкового кодексу підприємців минулої ночі.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомило джерело в Єврокомісії.

«Нам відомо про дії міліції стосовно протестуючих проти Податкового кодексу. У нас немає спеціальних коментарів із цього приводу», - зазначив співрозмовник.

Представник Єврокомісії зазначив, що знесення наметового містечка відбулося спокійно без застосування сили.

«Ми віримо, що будь-які такі акції мають здійснюватися відповідно до закону та міжнародних зобов`язань України щодо поваги прав, зокрема, права на збори», - сказав представник Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, минулої ночі міліція оточила наметове містечко, розбите протестуючими проти Податкового кодексу підприємцями на Майдані Незалежності в Києві й демонтувала його.