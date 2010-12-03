ЄС обговорить з Росією ситуацію в Україні

Брюссель. 3 грудня. УНІАН. Керівництво Європейського Союзу планує обмінятися думками щодо ситуації в Україні з керівництвом Російської Федерації під час саміту ЄС-Росія, що має відбутися 7 грудня.

Про це власному кореспондентові УНІАН у Брюсселі повідомив представник дипломатичної служби ЄС.

«Є певний вид перезавантаження відносин Україна-Росія, і ми теж зараз ведемо переговори з Україною щодо Угоди про асоціацію. Це буде, швидше, обмін думками про ситуацію в країні», - сказав дипломат.

За його словами, у ЄС є певна стурбованість ситуацією в Україні, однак, зазначив дипломат, ця стурбованість не пов`язана безпосередньо з Росією.

«У кожному разі, це не буде великою темою для обговорення на порядку денному», - додав він.