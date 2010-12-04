У Брюсселі відбудеться засідання Ради міністрів з питань зайнятості, соціальної політики, охорони здоров’я та захисту прав споживачів ЄС

В ході засідання міністри, зокрема, обговорять проект Директиви про продовження оплачуваної відпустки по народженню дитини, схвалять висновки щодо реалізації стратегії рівноправ`я чоловіків і жінок на 2010-2015 роки. Крім того, міністри планують обговорити майбутнє пенсійної системи, досягти політичної угоди щодо проекту директиви про обов`язкове маркування продуктів харчування, а також провести обговорення уроків поширення пандемії грипу A/H1N1, зокрема, можливість спільної закупівлі вакцин і антивірусних препаратів.

Дата події: 6-7 грудня 2010 року. Час початку: 09:00, 6 грудня 2010 року.