До України їде міністр закордонних справ Естонії

2Київ. 6 грудня. УНІАН. 6-8 грудня в Україні з офіційним візитом перебуватиме міністр закордонних справ Естонської Республіки Урмас ПАЕТ.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

7 грудня о 15.00 розпочнуться переговори офіційних делегацій МЗС України та Естонії під головуванням міністрів закордонних справ Костянтина ГРИЩЕНКА та У.ПАЕТА, після чого відбудеться підписання українсько-естонських документів.

На 16.10 заплановано підхід до преси К.ГРИЩЕНКА та У.ПАЕТА.