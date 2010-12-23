Поляки найбільше довіряють Президенту

Варшава. 23 грудня. УНІАН. Обраний в липні президентом Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ очолив рейтинг польських політиків, яким найбільше довіряють польські громадяни.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними проведеного у грудні опитування CBOS, найменшою довірою серед поляків користується лідер найпопулярнішої опозиційної партії „Право і справедливість” Ярослав КАЧИНСЬКИЙ.

Згідно з опитуванням, Б.КОМОРОВСЬКОМУ довіряють 67% опитаних проти 13%, які не мають до нього довіри.

Натомість Я.КАЧИНСЬКОМУ, котрий програв позачергові липневі президентські вибори, довіряють 30% поляків проти 54%, які не довіряють йому.

У трійку лідерів за довірою населення також ввійшли глава польського уряду Дональд ТУСК (54% довіряють проти 26%) та глава міністерства закордонних справ Радослав СІКОРСЬКИЙ (53% довірять проти 13%).

Лідеру опозиційної партії „Союз лівих демократів”, яка має свої представників в нинішньому складі Сейму, Гжегожу НАПЄРАЛЬСЬКОМУ довіряють 51% поляків проти 12% тих, хто не довіряє.

Водночас TVN24, яке наводить опитування CBOS, зауважує, що грудневий рейтинг не включає голову Європарламенту Єжи БУЗЕКА, котрий у жовтні користувався найбільшою довірою поляків, в тому числі, вищою за Б.КОМОРОВСЬКОГО.

Згідно з попереднім опитуванням, йому довіряло 65% опитаних проти 9%.