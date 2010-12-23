Підозрілий пакет виявили у Посольстві України в Римі

Брюссель. 23 грудня. УНІАН. Підозрілий пакет було виявлено сьогодні у Посольстві України в Римі.

Про це повідомляє італійське інформаційне агентство ANSA.

Це повідомлення надійшло після того, як стало відомо про вибух посилки у Посольстві Швейцарії в Італії.

Згідно з повідомленням Reuters, після перевірки пакету в українському Посольстві повідомили, що в ньому не було знайдене нічого небезпечного.

Італійська поліція вже повідомила про проведення інспекцій в усіх посольствах і консульських установах, розташованих в Римі.

Сьогодні в італійській столиці вже прогриміли два вибухи: у Посольстві Швейцарії і в Посольстві Чилі. Службовець Посольства Швейцарії, що розкривав посилку, одержав тяжкі травми.