Підозрілий пакет виявили у Посольстві України в Римі
17:20, 23 грудня 2010Новини ЄС
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В столиці Італії пролунали два вибуха
Брюссель. 23 грудня. УНІАН. Підозрілий пакет було виявлено сьогодні у Посольстві України в Римі.
Про це повідомляє італійське інформаційне агентство ANSA.
Це повідомлення надійшло після того, як стало відомо про вибух посилки у Посольстві Швейцарії в Італії.
Згідно з повідомленням Reuters, після перевірки пакету в українському Посольстві повідомили, що в ньому не було знайдене нічого небезпечного.
Італійська поліція вже повідомила про проведення інспекцій в усіх посольствах і консульських установах, розташованих в Римі.
Сьогодні в італійській столиці вже прогриміли два вибухи: у Посольстві Швейцарії і в Посольстві Чилі. Службовець Посольства Швейцарії, що розкривав посилку, одержав тяжкі травми.
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