Органи юстиції України та Польщі проведуть консультації до Євро-2012

Київ. 11 січня. УНІАН. Органи юстиції України та Польщі домовилися про проведення консультацій щодо спільних дій під час чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, відповідних домовленостей було досягнуто у ході двосторонньої зустрічі міністрів юстиції двох країн – Олександра ЛАВРИНОВИЧА та Кшиштофа КВЯТКОВСЬКОГО. Зустріч відбулася в рамках офіційного візиту українського міністра до Республіки Польща, який триває 10-11 січня 2011 року.

Зокрема, на думку міністрів юстиції, Україні та Польщі бажано уніфікувати процедури, від яких залежать терміну розгляду справ у судах.

Крім того, сторони мають намір наблизити механізми депортації осіб, які порушуватимуть громадський порядок під час проведення фінальної частини Євро-2012.

О.ЛАВРИНОВИЧ та К.КВЯТКОВСЬКИЙ висловили упевненість, що проведення таких консультацій матиме позитивні наслідки щодо взаємодії та надання правової допомоги компетентними установами юстиції під час чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.

Як повідомлялося, у ході візиту українського міністра юстиції до Польщі було підписано також низку міжвідомчих угод, які передбачають спрощений та прискорений порядок взаємодії у цивільних справах між компетентними установами юстиції обох держав. Угоди укладено з метою забезпечення ефективного функціонування судових систем України та Польщі, в тому числі під час проведення турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року.